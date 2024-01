Après Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, myCANAL, OCS, feu Salto (disparu début 2023), pour ne citer qu’eux, place au petit dernier : TF1 +. Une toute nouvelle offre de streaming que le groupe TF1 lance ce lundi 8 janvier. Entièrement gratuite (mais avec des coupures publicitaires), la plateforme proposera près de 15.000 heures de contenus à travers une « offre de programmes premium, fédérateurs et familiaux », comme le promettait le groupe dans un communiqué de presse en décembre.

« Nous sommes très fiers d’offrir aux Français la première plateforme de streaming gratuite, une expérience inédite qui répond aux attentes de tous les utilisateurs », revendiquait Rodolphe Belmer, le PDG de TF1. Une offre Premium, sans publicité, sera également disponible pour 5,99 euros par mois. Mais concrètement, que pourra-t-on regarder sur TF1 + ?

Du ciné, des séries et du divertissement

Les utilisateurs y retrouveront bien entendu les séries TF1 comme HPI, Sam ou encore Plus belle la vie, encore plus belle, la suite du feuilleton de France 3 qui débarquera également lundi sur la première chaîne. Les saisons actuelles mais aussi toutes les saisons antérieures d’émissions de divertissement comme Star Academy, The Voice ou encore Koh-Lanta seront également disponibles. Contrairement à MyTF1 où les programmes ne sont visibles que sept jours après leur diffusion, ils le seront au moins trente jours et jusqu’à 48 mois sur TF1 +.

La plateforme promet au total un catalogue de 200 séries en intégralité dont des séries étrangères comme Vampire Diaries, près de 200 films familiaux et autant de téléfilms (aucun titre n’a toutefois été dévoilé pour le moment). Les plus jeunes devraient s’y retrouver avec des programmes comme Pat Patrouille, Miraculous ou encore Naruto.

Des infos et du sport sur mesure

Pour séduire les plus grands (et les plus pressés), TF1 + lance aussi deux offres inédites : TOP INFO et TOP CHRONO. La première consiste en 5 formats courts quotidiens de trois à six minutes pour « fournir un éclairage approfondi sur les principales actualités de la journée », est-il expliqué dans le communiqué de presse. TOP CHRONO quant à elle est exclusivement tournée vers le domaine du sport. Générée par une intelligence artificielle, la fonctionnalité proposera aux utilisateurs d’obtenir des résumés sur mesure de matchs après leur diffusion. Ils pourront ainsi choisir eux-mêmes la durée de ces récaps (5, 10 ou 15 minutes) et le service se chargera de condenser les temps forts.

« Elle pourra synthétiser un match de l’équipe de France en fonction de la durée choisie par le spectateur. Nous l’avons testée avec succès durant la Coupe du monde de rugby », se réjouissait début novembre le PDG de TF1 auprès du Figaro.

Enfin, pour simplifier l’usage de sa plateforme, TF1 + revendique une « innovation mondiale » : un outil pour les aider à choisir leurs programmes. « Ce nouvel algorithme présentera ainsi aux utilisateurs une sélection de programmes pertinents et adaptés, à regarder à plusieurs, en fonction du profil des personnes présentes devant l’écran », détaille le groupe. Cette fonctionnalité ne sera disponible qu’à partir du mois de mars. Des nouveautés suffisantes pour faire de l’ombre aux mastodontes du streaming ? Réponse à partir de lundi.