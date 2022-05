L’espion, l’agent double, le traître… Au fil des semaines, Nicolas s’est vu attribuer beaucoup de surnoms dans Koh-Lanta : Le totem maudit. Ce mardi soir, Denis Brogniart a éteint le flambeau du candidat à cause d’un avantage stratégique décroché par Olga. Stratège, Nicolas l’a été jusqu’au bout. La preuve, même après son élimination, il continue de clamer qu’il n’y a pas d’alliance entre anciens candidats verts. « Je ne lâche pas le morceau pour protéger Ambre et François pour la suite de leur aventure. Jusqu’aux dernières secondes, je suis fidèle à ma couleur de base », explique-t-il à 20 Minutes.

Que se passe-t-il dans votre tête quand Jean-Charles sort son collier d’immunité ?

J’étais prêt à sortir à chaque conseil. Il vaut mieux se préparer pour ne pas être surpris même si ça fait toujours mal, plutôt que de se voir aller jusqu’au bout, se faire sortir et être au fond du trou. Je m’attendais à ce que Jean-Charles ait un collier. J’étais à moitié surpris quand il l’a sorti, c’est pour ça que j’avais fait spliter les voix entre Géraldine et lui. J’avais quand même bien prévu le coup stratégiquement.

Pourquoi vous y attendiez-vous ?

Rien n’est acquis, il faut être bien éveillé. J’avais le pressentiment que rien n’était fait. Derrière sa discrétion et sa gentillesse, je sentais que c’était le moment où il allait sortir un collier. Dans ma tête, je me dis qu’on a splité les voix et que dans le pire des cas, s’il y avait un nouveau vote en cas d’égalité, c’est moi qui l’emporterais…

Finalement, cette voix supplémentaire donnée à Olga vous coûte votre place…

Autant je peux imaginer tous les scénarios, autant là, je ne pouvais pas du tout m’y attendre. Je ne pouvais pas l’imaginer. Quand je vois quatre voix, je me dis que je me suis fait trahir par Ambre, Bastien ou François. Je n’y crois pas trop et quand je vois que trois doigts se lèvent, je comprends qu’il y a un double vote. Je sors avec les honneurs parce que c’est hyper serré sur un coup qu’on ne peut pas imaginer. Il faut partir en étant fier et en étant content de l’aventure réalisée.

Vous dites dans l’épisode qu’avoir été naturel en créant des affinités avec les verts et les jaunes, c’est votre définition d’être stratège. Donc ce n’était pas du tout réfléchi ?

Dans les vingt dernières années, on a eu des stratèges beaucoup plus grossiers dans leur style dans Koh-Lanta. Moi, je n’ai pas cherché à être stratège. Au début, j’ai créé des grosses affinités avec les verts. Chez les jaunes, j’avais beaucoup moins d’affinités mais ils m’ont aussi aimé. J’étais aimé d’un peu tout le monde. En étant naturel et rigolo, les gens se confiaient à moi. Je suis un stratège naturel parce que sans chercher la stratégie, tout le monde me parlait et m’aimait. Tu as des gens avec qui tu as plus d’affinités que d’autres et il faut faire des choix difficiles. C’est le jeu, c’est Koh-Lanta.

Comment qualifiez-vous l’alliance que vous avez formée avec François et Ambre ?

Il y a deux styles de personnes : celles qui sortent énervées du conseil, prêtes à révéler toutes les stratégies, et les autres. Quand Denis m’a demandé s’il y avait une stratégie, je dis que non. Pourquoi ? Parce que oui, il y avait une stratégie entre verts depuis le début, on a galéré avec le manque de nourriture, la pluie, le départ de Franck… On s’est dit qu’on s’emmenait le plus loin possible. On s’est vraiment tous aimés. Je n’allais pas dire à Denis qu’on avait monté une alliance, j’essaye encore de les protéger. Même si les autres ne me croient pas, ils vont avoir le doute parce que je ne lâche pas le morceau pour protéger Ambre et François pour la suite de leur aventure. Jusqu’aux dernières secondes, je suis fidèle à ma couleur de base. Ce coup de pouce permettra peut-être d’aider Ambre ou François à aller le plus loin possible.

Est-ce que vous assumez aussi votre double jeu avec les anciens jaunes, dont vous donniez les intentions de votes aux anciens rouges ?

On m’a appelé l’espion… Il faut assumer. Pour moi, à la réunification, on était tous blancs. A ce stade du jeu, tu vas vers les personnes avec qui tu as le plus d’affinités et j’en avais plus avec les ex-verts qu’avec les ex-jaunes. Mon but était d’amener les personnes que j’aimais le plus avec moi. Les jaunes et les rouges, arrêtons avec ça. J’étais aimé de tout le monde, donc au bout d’un moment, tu passes pour un traître.

Quand ils apprennent la vérité, les anciens jaunes ne sont pas très contents. Qu’est-ce que ça vous fait de voir leur réaction chaque mardi à la télé ?

C’est un plaisir de regarder Koh-Lanta. Je les vois surpris. Stratégiquement, ils ont confiance en moi alors qu’ils auraient dû se dire que j’étais un ex-vert. Ils ne se sont pas doutés de ça. Moi, je les adore tous, je fais la part des choses entre le jeu et la vie de maintenant, je n’ai aucun problème avec eux. Je les surpris, ils ont peut-être eu un manque de vigilance qui leur a coûté cher. Dans Koh-Lanta, il faut être à l’affût, il faut que les oreilles soient bien ouvertes tout le temps.

Votre portrait n’a été diffusé que ce soir, dans le 14e épisode. Regrettez-vous le fait que l’émission ait insisté sur votre côté stratège et n’ait pas montré des facettes plus humaines de votre personnalité ?

Je n’ai pas de regret. Ce n’est pas moi qui décide de faire le montage. Mon portrait est tombé ce soir, est-ce que ça aurait adouci les gens s’il avait été diffusé avant ? Je ne sais pas. Ma stratégie, c’est que je n’en avais pas. Je suis resté naturel, j’étais le boute-en-train, j’ai réchauffé le cœur des gens la nuit. Tout le monde vous dira que j’étais le plus drôle. Il s’est avéré que c’est devenu une stratégie d’être naturel sans que je ne le veuille. Non, je n’ai pas de regrets.