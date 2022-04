« Quoi, déjà ? ! » Voilà probablement la réaction que vous avez eue lorsque votre journal préféré vous annonçait que TF1 programmait une nouvelle saison de Koh-Lanta quasiment deux mois jour pour jour après la finale de La légende. Se cachait-il derrière cette programmation une volonté d’effacer rapidement les affaires qui ont terni l’image de l’émission ?

S’il est difficile d’avoir la réponse à cette question, on sait désormais que la chaîne compte réduire la voilure. Dans une interview accordée à nos confrères de Puremédias, Xavier Gandon, le directeur des antennes TV et digitales du groupe, a révélé que seule l’édition du Totem maudit serait diffusée cette année. « Il n’y a pas de tournage en cours d’une nouvelle saison et il n’y aura donc pas de deuxième saison de Koh-Lanta à la rentrée », a-t-il annoncé.

Des Philippines à Dammarie-les-Lys ?

Cette absence de Koh-Lanta sur la grille des programmes de la rentrée de TF1 pourrait peut-être servir à relancer l’une des plus grandes marques de la chaîne : Star Academy. Cette semaine, Le Parisien a annoncé que le retour de l’émission était dans les cartons.

« Nous ne confirmons pas le retour du programme, a souligné Xavier Gandon. En revanche, nous confirmons réfléchir avec Endemol à ce que pourrait être une nouvelle version sur TF1 de la Star Academy ». Si la chaîne n’en est encore qu’au stade de la réflexion, c’est parce qu’elle veut être sûre de tenir entre ses mains « une proposition éditoriale qui renouvelle suffisamment la promesse ». La décision devrait être prise dans les prochaines semaines.