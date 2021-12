Il était 23h38 lorsque les téléspectateurs et téléspectatrices de TF1 ont appris mardi soir qu’aucun aventurier de Koh-Lanta ne serait déclaré vainqueur de La Légende. Après un lancement tambour battant, quinze semaines de diffusion et des records battus sur les épreuves, aucun des finalistes n’est reparti avec le chèque de 100.000 euros, la faute à différentes accusations de tricherie.

« Je suis assez énervée de tout ça, s’est insurgée Alexia Laroche-Joubert, la productrice de l’émission, au micro de Sud Radio ce matin. Il y a une bande de gens malhonnêtes qui n’ont pas respecté le code d’honneur. Pourtant, ils le connaissent parfaitement. Ce n’est pas des gens qui découvrent le programme. Je leur en veux. » Un sentiment que partagent visiblement beaucoup de personnes.

Pour certains, Claude aurait dû gagner

La soirée a été longue pour bon nombre de curieux qui connaissaient déjà l’issue de la finale. Quelques heures avant que Denis Brogniart ne prenne l’antenne, Le Parisien a révélé qu’il n’y aurait pas de dépouillement des bulletins de votes, une information relayée par de nombreux médias dont 20 Minutes. Toutefois, une partie du public n’a pas souhaité se tenir au courant des faits de tricherie qui ont ponctué la diffusion des dernières semaines.

« Je suis cette émission et je n’ai rien lu sur la tricherie. Claude aurait dû être le vainqueur. Du gâchis », témoigne Marie-Ange. Valérie non plus n’a pas pris connaissance des articles de presse. « Claude est pour moi le gagnant. C’est une légende. Rien que pour ses différentes participations, il mérite sa victoire. Non volée ! », s’exclame-t-elle.

« J’ai l’impression que l’on a volé la victoire à Claude, juge Marine. C’est à la production de surveiller les candidats et je pense que les médias ont fait une montagne à partir de faits sans grande importance. » Un avis également partagé par Cristelle : « l’émission a cédé à la pression médiatique de journalistes et de gens peu scrupuleux. J’espère qu’ils pourront au moins reconnaître Claude comme unique légende de Koh-Lanta. » Un point commun semble donc se dessiner pour celles et ceux qui n’ont pas suivi les rebondissements dans les différentes affaires de tricherie : Claude méritait sa victoire.

Ugo déclaré vainqueur par K.-O. technique ?

Devant son poste depuis le début de la soirée, les paupières de Sylvie se sont alourdies au fil du prime. « Il fallait tout simplement ne pas faire la partie de l'émission à Paris et que Denis prenne la parole en expliquant qu’à la suite des tricheries, il n’y aurait pas de finaliste. On nous a fait galérer pendant 1h30 », souffle-t-elle. Au bout de ce temps d’attente interminable pour certains, un bon nombre de fans auraient préféré entendre Denis Brogniart déclarer Ugo vainqueur, malgré sa chute des poteaux.

« Nous lui avons tous voué une admiration certaine », confie Anthony qui vante « sa simplicité, sa combativité et son aventure rocambolesque. » Surnommé « le phénix » de cette saison, il aurait été impossible de lui accorder le titre de vainqueur puisque à part Teheiura, personne n’a avoué faire partie d’un système de triche. « Si Ugo ne fait pas partie des tricheurs, c’est vraiment lui qui mérite de gagner », croit Mireille.

« Les tricheries ont été la goutte d’eau »

Hier soir, pendant notre live de la finale, nous avons demandé aux internautes si l’émission allait pouvoir se relever de cette histoire. La majorité a répondu que ce serait le cas, mais seulement à 53 %. « Cette affaire a gâché les 20 ans de Koh-Lanta », se désole Florian. Selon notre lecteur, « TF1 a raté son occasion de donner ce que les téléspectateurs attendaient, à savoir la transparence sur cette affaire ». En accordant seulement deux minutes aux explications, il estime que la chance n’a pas été donnée aux candidats soupçonnés de s’exprimer.

Le plaisir de Mathieu a aussi été gâché bien avant ces nouvelles révélations, notamment en raison des « ego surdimensionnés de certains candidats », d’autant plus qu’il les trouvait « très sympathiques et méritants de prime abord ». Finalement, « les tricheries ont été la goutte d’eau. » Parmi les témoignages recueillis par 20 Minutes, tous s’accordent toutefois pour dire que la décision de reverser les gains au Fonds pour Bertrand-Kamal est une sage décision. « L’association a bien plus besoin de cet argent que les finalistes. La morale est sauve, passons à autre chose », conclut Marie-Hélène.

Il y a celles et ceux qui pensent que ces affaires ont terni l’image de Koh-Lanta et il y a les autres, parfois fidèles depuis vingt ans, qui continueront toujours de regarder l’un de leurs programmes préférés. Enfin, dans le haut du panier, il y en a même certains qui se permettent d’envoyer un petit conseil à la production, comme Denis qui mettrait bien « un bracelet GPS » au poignet des candidats. Ça coûterait plus cher en électronique mais les gardiens pourraient s’endormir l’esprit tranquille.