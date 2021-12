Et à la fin, il ne reste personne… Mardi soir, la finale de Koh-Lanta nous a offert un rebondissement que l’on n’avait encore jamais vu en vingt ans d’histoire sur TF1. En raison des affaires de tricheries, la production a décidé de ne désigner aucun vainqueur alors que Claude a remporté le plus grand nombre de voix auprès de ses camarades. « Nous avons enquêté et nous avons découvert qu’un petit groupe d’aventuriers n’avait pas respecté ce code d’honneur en parvenant à récupérer de la nourriture en dehors du cadre du jeu », a expliqué Denis Brogniart lors du dernier prime de cette édition.

L’épreuve des poteaux, le conseil du jury final et le non-dépouillement ont réuni 4,4 millions de téléspectateurs et téléspectatrices devant leur poste, soit 22,9 % du public. En moyenne, la saison a rassemblé 5,2 millions de fidèles avec de bons scores sur les cibles jeunes et sur les femmes responsables des achats. Parmi ces millions de fans, certains étaient à l’affût de chacun des rebondissements des affaires de tricherie tandis que d’autres se sont probablement cantonnés aux péripéties intrinsèques de la saison.

Et vous, avez-vous suivi les affaires de tricherie qui ont entaché la fin de cette édition de La légende ? Au contraire, avez-vous préféré ne pas lire les différents articles de presse relayant les informations sur ces événements externes au jeu ? Avez-vous compris la décision de ne pas désigner de gagnant ? Globalement, les affaires de tricherie ont-elles gâché votre plaisir à regarder Koh-Lanta cette saison ? Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos réponses serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.