Bonsoir à toutes et tous

Bienvenue sur ce live de toutes les incertitudes ! D’habitude, lorsque l’on se branche devant la finale de Koh-Lanta, on sait que l’on va assister à l’épreuve des poteaux, au conseil du jury final et à la victoire de l’ultime survivant ou survivante en direct. Mais cette fois-ci, on ne sait pas où l’on va à cause de ces histoires de tricherie qui peuvent tout changer. On suit quand même tout ça ensemble ?