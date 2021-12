Pour célébrer ses vingt ans, Koh-Lanta convoque ses figures les plus emblématiques. Certains et certaines ont marqué l’aventure par leur côté stratégique, d’autres pour avoir battu des records. Tous et toutes participent à cet affrontement ultime dans un seul but : inscrire leur nom dans « la légende » du jeu de TF1. Clémence y est déjà parvenue en gagnant la compétition à deux reprises, Claude en remportant le plus grand nombre d’épreuves individuelles. Derrière eux, les 18 autres candidats et candidates espèrent en faire autant.

On y est. Au terme de quinze semaines de compétition, il est l’heure de connaître le gagnant de Koh-Lanta : La légende. Avant que son nom ne soit dévoilé lors de la traditionnelle émission en direct, trois hommes vont tenter de rester le plus longtemps possible sur les non moins traditionnels poteaux.

Ugo tentera de sauver sa place comme il le fait depuis le jour où il a posé le pied en Polynésie française. Claude, aventurier de tous les records, va participer à l’épreuve pour la quatrième fois. Laurent, enfin, va tenter d’être le premier candidat masculin à gagner Koh-Lanta à deux reprises. Qui repartira avec le titre de « légende » ? On en parle en vidéo dans le quinzième et dernier épisode d’Irrévocable.