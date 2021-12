Sauvée par le premier confinement, Koh-Lanta vacille à nouveau à la veille de la conclusion de son édition anniversaire. On croyait l’émission solide sur ses appuis grâce aux excellentes performances de L’île des héros et des 4 Terres l’an dernier mais les poteaux sur lesquels elle repose sont frappés par des vents violents. Après la saison des Armes secrètes, qui n’a pas convaincu tout le monde, celle de La légende a démarré fort avant d’être entachée par l’affaire de la tricherie avouée par Teheiura, dont ont profité d’autres aventuriers et qui continue à provoquer de l’agitation.

En additionnant les treize épisodes des Armes Secrètes et les quinze numéros de La légende, TF1 a diffusé un épisode de Koh-Lanta pendant 28 semaines en 2021, soit plus de la moitié de l’année. Ça commence à faire beaucoup. Les audiences, qui montrent un début de lassitude, sont-elles le témoin de la fin d’un cycle ?

Le temps d’une pause bien méritée pour les all-stars

L’idée d’aligner, sur la ligne de départ, vingt des meilleurs aventuriers de l’histoire pour célébrer les vingt ans de Koh-Lanta faisait frissonner les fans du jeu. Réunies début juillet dans les locaux de TF1 pour aborder cette nouvelle saison, les dizaines de journalistes assistant à la conférence de presse sont toutes extatiques en découvrant les premières images.

Finalement, après avoir vu l’épisode, l’hypothèse de tractations secrètes conclues avant même que les candidats prennent l’avion germe dans notre esprit. « Il y a des aventuriers qui sont connus, reconnus, qui traînent tout le temps ensemble et je ne les voyais pas se faire des coups tordus », expliquait alors Cindy, en citant notamment le groupe constitué par Claude, Teheiura et Laurent. Banco ! Parmi les trois hommes cités, deux sont sur les poteaux ce mardi soir.

Par ailleurs, plusieurs candidates raillaient le comportement de certains de leurs adversaires à cause des réseaux sociaux. « Si tu essayes de m’éliminer, peut-être que ma communauté pourrait mal le prendre », aurait-on dit à Jade au cours de l’aventure. Entre les amitiés passées et le poids des communautés, peut-être serait-il temps de mettre de côté les saisons all-stars, ternies par divers éléments extérieurs au jeu en lui-même. Au moins, avec des participants anonymes, la question des pactes secrets ou de la mobilisation d’une communauté de fans ne se pose pas. Laissons donc les joueurs emblématiques se reposer quatre ou cinq ans…

Respecter les « quatre S » de Freddy

Freddy, malheureusement éliminé sur décision médicale dès le premier jour de cette saison, l’a dit à plusieurs reprises : Koh-Lanta, c’est la survie, le social, la stratégie et le sport. Quatre éléments que le public est ravi de découvrir chaque année mais dont le dosage pourrait être revu. À titre d’exemple, quatorze minutes ont été consacrées au confort dans l’épisode du 23 novembre. On y voyait Claude et Laurent boire un coup, confectionner du shampoing, prendre un bain, se faire masser, manger un festin, aller faire dodo. Alors que ces rencontres sont parfois l’occasion de parler stratégie, cela n’aura quasiment jamais été le cas cette année.

Et comme il nous tient à cœur de montrer que nous ne sommes pas de mauvaise foi, nous pourrions écrire les mêmes lignes pour l’épisode suivant. Le 30 novembre, les fans ont pu regarder Jade, Laurent et Phil profiter de leur confort pendant douze minutes. Et la stratégie dans tout ça ? Le sujet n’a même pas été évoqué…

Pendant ce temps-là, aucune image de la résidence du jury final n’a été diffusée, à part dans l’avant-dernier épisode. Peut-être aurait-on pu sucrer quelques minutes des candidats en train de profiter de leur confort pour montrer les retrouvailles des éliminés, parfois meilleurs ennemis, souvent à l’origine de séquences fortes ?

Laisser les joueurs jouer

On comprend l’envie de créer des retournements de situation mais tout ce qui fait le sel de l’émission ne tient-il pas de l’imprévisible comme Joseph qui éteint le feu dans L’île des héros ou l’alliance machiavélique de Laure et Maxine dans Les armes secrètes ? Nul besoin de créer de multiples rebondissements lorsque l’on tient entre ses mains un concept comme celui de Koh-Lanta. Alors trois épreuves éliminatoires sur une seule saison, n’était-ce pas un peu trop ? Que dire de la succession de protections utilisées la saison dernière telles que le quitte ou double, l’ambassadeur secret, le détournement de vote, le collier instantané et le terrible bracelet noir ?

Bien sûr qu’il avait du positif dans cette édition anniversaire, en particulier l’île des bannis qui a permis la résurrection d’Ugo à deux reprises. Mention spéciale également aux épreuves durement disputées, à commencer par le parcours du combattant XXL dès le premier épisode. Mais pour que l’on puisse célébrer les 40 ans de Koh-Lanta en 2041, on s’attend donc à un retour aux fondamentaux avec des candidats anonymes et moins de rebondissements télécommandés. Et un retour à une seule saison par an ?