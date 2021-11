Pour célébrer ses vingt ans, Koh-Lanta convoque ses figures les plus emblématiques. Certains et certaines ont marqué l’aventure par leur côté stratégique, d’autres pour avoir battu des records. Tous et toutes participent à cet affrontement ultime dans un seul but : inscrire leur nom dans « la légende » du jeu de TF1. Clémence y est déjà parvenue en gagnant la compétition à deux reprises, Claude en remportant le plus grand nombre d’épreuves individuelles. Derrière eux, les 18 autres candidats et candidates espèrent en faire autant.

Il y en a un qui impressionne les téléspectateurs et téléspectatrices depuis le début de la compétition, c’est Ugo. Eliminé à la fin du premier épisode, le gagnant de Koh-Lanta : Malaisie est parvenu à remporter chacune des épreuves de l’arène des bannis puis à gagner trois immunités depuis son retour au moment de la réunification. S’il veut sauver sa peau une semaine supplémentaire, le candidat a tout intérêt à continuer sur sa lancée puisqu’il est dans le viseur de Claude et Laurent. Vont-ils profiter d’une éventuelle défaite pour voter contre lui ? Quelles surprises l’île des bannis réserve-t-elle encore ? On en parle en vidéo dans le treizième épisode d’Irrévocable.