Pour célébrer ses vingt ans, Koh-Lanta convoque ses figures les plus emblématiques. Certains et certaines ont marqué l’aventure par leur côté stratégique, d’autres pour avoir battu des records. Tous et toutes participent à cet affrontement ultime dans un seul but : inscrire leur nom dans « la légende » du jeu de TF1. Clémence y est déjà parvenue en gagnant la compétition à deux reprises, Claude en remportant le plus grand nombre d’épreuves individuelles. Derrière eux, les 18 autres candidats et candidates espèrent en faire autant.

Teheiura, lui, ne fait donc plus partie du jeu. Il y a deux semaines, l’aventurier emblématique de l’émission a été prié de faire ses valises à cause des denrées apportées par un pêcheur qu’il a mangées sur le camp. Le Polynésien a donc rejoint directement la résidence du jury final sans passer par la case « arène des bannis ». Les autres candidats et candidates, sur l’île principale, ne sont pas au courant de ce qu’il s’est passé à quelques kilomètres d’eux et continuent de prendre part à la compétition. D’autant plus qu’une épreuve éliminatoire s’annonce cette semaine… On en parle en vidéo dans le douzième épisode d’Irrévocable.