En vingt ans de Koh-Lanta, c’est bien la première fois que l’on assiste à une scène pareille. En Polynésie française, dans la région qui a vu naître Teheiura, Denis Brogniart s’est entretenu avec celui qui a « enfreint la loi » du jeu selon ses propres mots. Dans le onzième épisode de La légende, diffusé mardi soir sur TF1, le finaliste de Raja Ampat a avoué avoir demandé à un pêcheur de lui apporter de la nourriture.

Dans une interview accordée à 20 Minutes, Teheiura a tenu à demander pardon aux téléspectateurs et téléspectatrices qui l’ont soutenu tout au long de ses cinq saisons. « Je veux m’excuser auprès d’eux et je les remercie encore de m’avoir suivi sur cette aventure malgré cette fin particulière », exprimait-il. A la suite de sa conversation avec l’animateur du programme, le candidat a été exclu et envoyé directement à la résidence du jury final.

