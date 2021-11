Ahurissement, ébahissement, stupéfaction… Aucun mot n’est assez fort pour décrire ce qu’il vient de se passer ce mardi soir dans Koh-Lanta. La séquence dure six minutes, pas une seconde de plus. Six minutes, le temps qu’il faut pour que l’image de héros dessinée par Teheiura depuis dix ans parte en fumée.

Quand Denis Brogniart foule la terre de l’île des bannis dans le onzième épisode, ce n’est pas pour lancer une nouvelle épreuve mais pour demander à parler en aparté avec Teheiura. « Nous avons appris, et nous avons eu la confirmation, qu’à plusieurs reprises, vous avez demandé à des pêcheurs qui passaient au large, de la nourriture. Et que plusieurs fois, on vous a apporté à manger sur le camp », explique l’animateur d’un air solennel.

« Ça va me peser toute ma vie »

« J’ai mangé deux fois », confirme le Polynésien. Il raconte avoir souffert physiquement, plus que sur n’importe quelle autre de ses aventures. Celui qui participait à Koh-Lanta pour la cinquième fois a alors eu un moment de faiblesse : en faisant signe à un pêcheur, Teheiura franchissait la ligne à ne pas dépasser et a signé la fin définitive de son parcours.

En larmes, le candidat explique que « la tentation a été trop forte. » Face à un Denis Brogniart qui lui rappelle son comportement irréprochable depuis qu’il est apparu dans l’émission, Teheiura se montre vulnérable, tel qu’on ne l’avait jamais vu auparavant. « Même moi, je ne me comprends pas à ce moment-là quand je lui fais ça, raconte-t-il en mimant le geste qui lui a servi pour quémander de la nourriture. Je ne cherche même pas d’excuses… »

Teheiura exclu sans autre forme de procès

« J’ai failli à une règle que j’ai acceptée. C’est pour ça que ça va me peser toute ma vie. Ce qu’il s’est passé, mon geste irréparable sur le moment, va me servir de leçon », ajoute l’aventurier, finaliste de Raja Ampat en 2011.

Est ensuite venue l’heure de l’inévitable sanction. Puisqu’il a adopté « un comportement déloyal, qui constitue un manquement à l’éthique » selon les mots de Denis Brogniart, Teheiura a été exclu du jeu par la production. Il a été demandé au candidat de quitter l’île des bannis et de rejoindre directement la résidence du jury final. À l’instar de ses camarades éliminés, il participera donc au choix du gagnant ou de la gagnante de la saison. « J’accepte [la sanction] parce que je reconnais avoir trahi la loi de Koh-Lanta », conclut Teheiura.

L’effarement d’Alexandra et Christelle

Teheiura est donc évincé, qu’il en soit ainsi. Mais avant de prendre son sac et de retrouver celles et ceux qui ont déjà été éliminés depuis la réunification, le candidat fait face à Alexandra et Christelle, les deux bannies qu’il était censé affronter dans les heures qui suivaient. Lorsque Denis Brogniart leur annonce les faits, les deux femmes se prennent la tête dans les mains en signe d’effarement. « Je suis vraiment tombée des nues », décrit Alexandra, interrogée par 20 Minutes.

Selon la gagnante des 4 Terres, la faim était compliquée à gérer tout au long de cette saison. « C’était extrêmement dur. Mais vraiment », insiste-t-elle. À part quelques poissons et des poulpes, l’île n’offrait pas grand-chose à se mettre sous la dent. « Je comprends qu’on puisse craquer quand on est vraiment au bout du rouleau au niveau survie, explique Alexandra. Après, c’est un jeu avec des règles qu’on connaît. On est responsables et il ne faut pas les enfreindre. »

Une prise de parole sur Instagram

Sur son compte Instagram, Teheiura a tenu à s’expliquer. Dans sa prise de parole écrite, le Polynésien explique à nouveau qu’on lui a donné de la nourriture à deux reprises « le même jour », en précisant que pour la deuxième fois, [il n’a] rien demandé. » Un cadeau que le candidat a partagé avec d'autres aventuriers. Il ajoute que rien n’a été planifié à l’avance et qu’aucun membre de sa famille ne lui est venu en aide.

« Dans la vie, nous faisons toutes et tous des erreurs. J’en ai fait une. J’ai préféré reconnaître de suite et sortir du jeu. Car oui, Koh-Lanta est un jeu, rappelle Teheiura. Je présente mes excuses aux gens qui m’ont toujours soutenu. J’espère que cela n’effacera pas les bons moments ensemble. »

Sur les réseaux sociaux, le casting de La légende s’est fait la promesse de soutenir Teheiura face à la tempête qui l’attend. Leur mission : rappeler à quel point celui qui vient d’apposer le point final sur dix ans de sa vie est avant tout un aventurier généreux et un homme sage.