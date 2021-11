Pour célébrer ses vingt ans, Koh-Lanta convoque ses figures les plus emblématiques. Certains et certaines ont marqué l’aventure par leur côté stratégique, d’autres pour avoir battu des records. Tous et toutes participent à cet affrontement ultime dans un seul but : inscrire leur nom dans « la légende » du jeu de TF1. Clémence y est déjà parvenue en gagnant la compétition à deux reprises, Claude en remportant le plus grand nombre d’épreuves individuelles. Derrière eux, les 18 autres candidats et candidates espèrent en faire autant.

La sentence des destins liés a encore été irrévocable pour Teheiura. Parti au bras de Charlotte l’année dernière, le candidat a été éliminé à cause de son binôme avec Christelle la semaine dernière. Tous les deux auront la possibilité de revenir dans l’aventure s’ils remportent leur combat contre Alexandra, restée sur l’île des bannis.

Sur le camp réunifié, plus que huit candidats et candidates s’affrontent. L’étau se resserre sur tout le monde alors qu’un avantage stratégique va leur être proposé à l’issue de l’épreuve de confort. Qui en bénéficiera ? Cela pourrait-il changer le cours du jeu ? On en parle en vidéo dans le onzième épisode d’Irrévocable.