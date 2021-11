Pour célébrer ses vingt ans, Koh-Lanta convoque ses figures les plus emblématiques. Certains et certaines ont marqué l’aventure par leur côté stratégique, d’autres pour avoir battu des records. Tous et toutes participent à cet affrontement ultime dans un seul but : inscrire leur nom dans « la légende » du jeu de TF1. Clémence y est déjà parvenue en gagnant la compétition à deux reprises, Claude en remportant le plus grand nombre d’épreuves individuelles. Derrière eux, les 18 autres candidats et candidates espèrent en faire autant.

La baraka de Clémence n’aura pas duré. Excellente en stratégie (au moins lors de la réunification) et impériale sur les épreuves, la double gagnante de Koh-Lanta n’est pas parvenue à se sauver une nouvelle fois du conseil et a donc vu son flambeau s’éteindre. Mais la flamme de l’aventurière, elle, brille toujours puisqu’elle a découvert qu’elle atterrissait encore une fois sur l’île des bannis. Elle y retrouvera Coumba, qu’elle avait évincée grâce à son rôle d’ambassadrice. Par conséquent, les retrouvailles s’annoncent épiques ! On en parle en vidéo dans le dixième épisode d’Irrévocable.