Pour célébrer ses vingt ans, Koh-Lanta convoque ses figures les plus emblématiques. Certains et certaines ont marqué l’aventure par leur côté stratégique, d’autres pour avoir battu des records. Tous et toutes participent à cet affrontement ultime dans un seul but : inscrire leur nom dans « la légende » du jeu de TF1. Clémence y est déjà parvenue en gagnant la compétition à deux reprises, Claude en remportant le plus grand nombre d’épreuves individuelles. Derrière eux, les 18 autres candidats et candidates espèrent en faire autant.

La semaine dernière, c’est un raz-de-marée signé Clémence qui s’est abattu sur la tribu réunifiée de La légende. Après avoir fait son retour de l’île des bannis, la double gagnante de Koh-Lanta s’est imposée lors du conseil des ambassadeurs en éliminant Coumba et a noyé ses adversaires durant l’épreuve d’immunité de l’apnée (au sens figuré, rassurez-vous).

On souhaite un destin similaire à Sam. Celui que l’on a découvert sur L’île des héros, et qui était rapidement devenu un personnage fort de sa saison, est quelque peu en retrait cette année. Mais avec l’épreuve du tir à l’arc qui s’annonce, le jeune homme a toutes les cartes en main pour obtenir son statut de légende. On en parle en vidéo dans le neuvième épisode d’Irrévocable.