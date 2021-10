Pour célébrer ses vingt ans, Koh-Lanta convoque ses figures les plus emblématiques. Certains et certaines ont marqué l’aventure par leur côté stratégique, d’autres pour avoir battu des records. Tous et toutes participent à cet affrontement ultime dans un seul but : inscrire leur nom dans « la légende » du jeu de TF1. Clémence y est déjà parvenue en gagnant la compétition à deux reprises, Claude en remportant le plus grand nombre d’épreuves individuelles. Derrière eux, les 18 autres candidats et candidates espèrent en faire autant.

Rester sur sa faim, une expression qui s’applique aux candidats et candidates de Koh-Lanta qui n’ont pas grand-chose à se mettre sous la dent pendant quarante jours, et un sentiment que le public a exprimé mardi dernier à la fin du septième épisode. Alors que la réunification était annoncée, TF1 a choisi de ne diffuser que l’épreuve de confort et le dernier tour des bannis dans l’arène. Cette semaine, nous assisterons enfin au conseil des ambassadeurs qui promet d’être mouvementé en raison de la présence de Clémence et Ugo, les deux rescapés de l’aventure. On en parle en vidéo dans le huitième épisode d’Irrévocable.