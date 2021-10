Pour célébrer ses vingt ans, Koh-Lanta convoque ses figures les plus emblématiques. Certains et certaines ont marqué l’aventure par leur côté stratégique, d’autres pour avoir battu des records. Tous et toutes participent à cet affrontement ultime dans un seul but : inscrire leur nom dans « la légende » du jeu de TF1. Clémence y est déjà parvenue en gagnant la compétition à deux reprises, Claude en remportant le plus grand nombre d’épreuves individuelles. Derrière eux, les 18 autres candidats et candidates espèrent en faire autant.

Après le départ de Candice, Clémence a fait les frais de la fin de l’alliance féminine. Encore une fois, Coumba n’a pas respecté sa parole et a voté contre la double gagnante de Koh-Lanta. Ce que la championne ne sait pas encore, c’est qu’elle aura la possibilité de réintégrer l’aventure grâce à l’ultime épreuve de l’arène des bannis. Ugo va-t-il conclure la première partie de son aventure en apothéose grâce à une cinquième victoire consécutive ? Clémentine réussira-t-elle à rejoindre ses ex-camarades pour s’expliquer avec eux ? On en parle en vidéo dans le septième épisode d’Irrévocable.