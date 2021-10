Pour célébrer ses vingt ans, Koh-Lanta convoque ses figures les plus emblématiques. Certains et certaines ont marqué l’aventure par leur côté stratégique, d’autres pour avoir battu des records. Tous et toutes participent à cet affrontement ultime dans un seul but : inscrire leur nom dans « la légende » du jeu de TF1. Clémence y est déjà parvenue en gagnant la compétition à deux reprises, Claude en remportant le plus grand nombre d’épreuves individuelles. Derrière eux, les 18 autres candidats et candidates espèrent en faire autant.

Mardi dernier, Candice faisait les frais de l’échec de la stratégie établie par les femmes dès le début de la saison. Titillée par Claude, la candidate n’a pas su se défendre suffisamment pour sauver sa place. Le départ de l’aventurière est notamment dû au vote de Coumba qui avait pourtant juré qu’elle ne voterait pas contre une femme avant la réunification. Une semaine plus tard, Candice va-t-elle remporter sa première épreuve dans l’arène pour tenter de se venger de la trahison de Coumba ? On en parle en vidéo dans le sixième épisode d’Irrévocable.