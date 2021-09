Pour célébrer ses vingt ans, Koh-Lanta convoque ses figures les plus emblématiques. Certains et certaines ont marqué l’aventure par leur côté stratégique, d’autres pour avoir battu des records. Tous et toutes participent à cet affrontement ultime dans un seul but : inscrire leur nom dans « la légende » du jeu de TF1. Clémence y est déjà parvenue en gagnant la compétition à deux reprises, Claude en remportant le plus grand nombre d’épreuves individuelles. Derrière eux, les 18 autres candidats et candidates espèrent en faire autant.

Mardi dernier, Alexandra et Alix ont mis un terme à l’alliance des femmes tant voulue par Coumba. Après avoir été éliminée, Clémentine va donc rejoindre l’île des bannis et disputer sa première épreuve dans l’arène. Sur les camps jaune et rouge, les stratégies vont aller bon train et enterreront (peut-être) définitivement l’union 100 % féminine. On en parle en vidéo dans le cinquième épisode d’Irrévocable.