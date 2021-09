Pour célébrer ses vingt ans, Koh-Lanta convoque ses figures les plus emblématiques. Certains et certaines ont marqué l’aventure par leur côté stratégique, d’autres pour avoir battu des records. Tous et toutes participent à cet affrontement ultime dans un seul but : inscrire leur nom dans « la légende » du jeu de TF1. Clémence y est déjà parvenue en gagnant la compétition à deux reprises, Claude en remportant le plus grand nombre d’épreuves individuelles. Derrière eux, les dix-huit autres candidats et candidates espèrent en faire autant.

En ce début de saison, les stratèges ont la vie dure. Lors du précédent épisode, les hommes ont éliminé Patrick, le chasseur de colliers, et les femmes ont fait leurs adieux à Cindy, une aventurière solaire mais potentiellement dangereuse. Le candidat et la candidate ont toutefois découvert que la compétition n’était pas vraiment terminée pour eux. Ce mardi, ils rejoindront Ugo et Karima sur l’île des bannis. Tous les quatre s’affronteront et deux d’entre eux seront définitivement éliminés de Koh-Lanta : La légende.

Du côté des concurrents et concurrentes toujours en jeu, Denis Brogniart sonnera la fin des équipes non-mixtes. Les seize naufragés seront donc à nouveau divisés en deux groupes grâce au retour des tribus jaune et rouge. Cela va-t-il déstabiliser les stratégies des uns et des autres ? On en parle en vidéo dans le troisième épisode d’Irrévocable.