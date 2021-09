On trouve deux définitions d’un aventurier dans le dictionnaire Larousse. Il peut s’agir d’une « personne qui cherche l’aventure par goût du risque, du danger » ou bien d’une « personne sans scrupule​, qui recourt à l’intrigue, l’abus de confiance, la spéculation malhonnête, la violence pour parvenir à la notoriété, à la fortune, au pouvoir. » Bien qu’un peu péjorative, la deuxième définition convient tout aussi bien que la première pour parler des candidats et candidates de Koh-Lanta.

Mais au fait, qu’est-ce qui fait qu’un aventurier ou une aventurière devient culte lors de son passage sur TF1 ? Que faut-il faire (et ne pas faire) pour marquer les esprits du public ? En 20 ans, certains et certaines ont passé en revue les choses à entreprendre sur le camp et celles à éviter pour obtenir le statut de héros de Koh-Lanta. 20 Minutes vous liste, en vidéo, les cinq commandements à respecter pour devenir le chouchou des téléspectateurs et téléspectatrices.