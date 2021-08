Pour célébrer ses vingt ans, Koh-Lanta convoque ses figures les plus emblématiques. Certains et certaines ont marqué l’aventure par leur côté stratégique, d’autres pour avoir battu des records. Tous et toutes participent à cet affrontement ultime dans un seul but : inscrire leur nom dans « la légende » du jeu de TF1. Clémence y est déjà parvenue en gagnant la compétition à deux reprises, Claude en remportant le plus grand nombre d’épreuves individuelles. Derrière eux, les dix-huit autres candidats et candidates espèrent en faire autant.

Après la découverte de leur île, de leurs petits camarades et des nouvelles règles de cette saison, les vingt aventuriers et aventurières reprennent goût à l’aventure Koh-Lanta. Mais sans riz et sans marmite, cette édition s’annonce plus compliquée. Une réalité d’autant plus vraie pour les candidats et candidates les plus illustres qui, en plus des conditions de survie difficiles, doivent gérer l’épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête.

Quant à Ugo et Karima, nous saurons dès ce mardi soir ce qu’il advient de la suite de leur parcours. Leur aventure est-elle réellement terminée ? Vont-ils rejoindre une île cachée ? D’autres candidats et candidates les attendent-ils là-bas ? On en parle dans le deuxième épisode d’Irrévocable.