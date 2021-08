Chez TF1, on a poussé un ouf de soulagement ce matin. La chaîne a gagné le premier pari de sa rentrée avec le lancement de la saison all-stars de Koh-Lanta, diffusée le mardi soir, une première depuis douze ans. Le retour de Claude, Clémence, Teheiura et les autres a attiré 5,6 millions de téléspectateurs et téléspectatrices, soit 29 % du public rassemblé devant son poste de télé.

L’émission animée par Denis Brogniart est arrivée en tête des audiences ce mardi et a enchaîné les excellents scores auprès des différents publics. Ce premier épisode a été regardé par 60 % des individus de 15 à 24 ans, soit le meilleur lancement depuis 2001. Par ailleurs, Koh-Lanta a enregistré un record historique auprès des 15 à 34 ans avec 57 % de part d’audience.

France 3 et France 2 sur le podium

Du côté des autres chaînes, France 3 se place sur la deuxième marche du podium avec deux nouveaux épisodes de la série Jugée coupable, portée par Garance Thénault. 3,34 millions de personnes, soit 15,1 % du public, ont suivi cette fiction présentée comme une saga de l’été.

France 2 complète le trio de tête des audiences avec l’émission Si les murs pouvaient parler, consacrée à la Maison-Blanche. Le programme incarné par Stéphane Bern a suscité la curiosité de 2,19 millions de téléspectateurs et téléspectatrices, soit 10,4 % de part de marché.