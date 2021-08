« Pourquoiii ? ! Pourquoi être aussi corrompu ? Aucun honneur ! Aucune dignité ! » La phrase culte de Moundir, prononcée lors du Retour des héros en 2009, est peut-être sortie de la bouche de bon nombre de téléspectateurs et téléspectatrices après avoir découvert que La légende, la nouvelle édition de Koh-Lanta, ne serait pas diffusée le vendredi soir. C’est la première surprise de cette saison qui célèbre les 20 ans du jeu d’aventure de TF1 : pour la deuxième fois de son histoire, il faudra réserver son mardi soir.

Mais alors pourquoi laisser tomber la sacro-sainte case du vendredi soir, elle qui lançait parfaitement le week-end pour le public ? La raison se compte sur les doigts d’une main : TF1 a trop de programmes à diffuser. Entre les nouvelles saisons de The Voice, Mask Singer, Ninja Warrior, District Z et Danse avec les stars, il a fallu faire un choix. La chaîne a donc préféré ouvrir le mardi soir à son programme le plus puissant en raison de cette rentrée très chargée, « la plus grande depuis dix ans » témoigne le groupe auprès de nos confrères du HuffPost.

Un premier refus avant le grand bouleversement

Au micro d’Europe 1, la productrice Alexia Laroche-Joubert a confié qu’elle a refusé, dans un premier temps, de changer le jour de diffusion lorsque TF1 lui a fait cette proposition. « Je leur avais dit que s’il y avait une émission qui pouvait affronter un changement de case, c’était cette série anniversaire », a-t-elle indiqué à propos de La légende.

Avec ce bouleversement dans les habitudes du public, la production et la chaîne espèrent ne pas trop perturber leurs fidèles téléspectateurs et téléspectatrices. Surtout, les deux mastodontes de l’audiovisuel espèrent conquérir de nouveaux fans. « En fin de compte, il y a plus de monde dans la case du mardi que dans la case du vendredi. Il y a plus de jeunes sur cette case-là », a ajouté Alexia Laroche-Joubert.

« Ça a été fait en connaissance de cause »

Denis Brogniart, lui aussi, a justifié cette évolution. « Le vendredi, certains vont pouvoir sortir et vont pouvoir regarder le mardi, a expliqué sur RMC l’animateur en pensant aux fêtards du week-end. On va voir ce que ça va donner, mais ça a été fait en connaissance de cause avec des études qui ont été réalisées pour se rendre compte de ce que peut donner Koh-Lanta le mardi. »

Derrière tout ça, il ne faut pas oublier les chiffres. TF1 se souvient probablement très bien que Le retour des héros, la seule saison précédemment diffusée le mardi soir, a réalisé les meilleurs scores d’audience du programme. En 2009, 8,3 millions de personnes s’étaient branchées sur la chaîne pour suivre les aventures de Christelle, Clémence et Jade. Toutes les trois seront de retour ce mardi pour fêter les 20 ans du jeu. Avec la même audience à la clé ?