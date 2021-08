Si vous pensez à vos étés passés, quels sont les souvenirs qui vous reviennent en tête ? Une glace délicieuse mangée devant un coucher de soleil ? La satisfaction d’un bronzage parfait ? Chez 20 Minutes, on adore les sorbets citron et les teints hâlés, mais ce que l’on préfère encore plus, c’est la télévision et tous les bons moments qui s’y rapportent.

Durant la période estivale, il ne fait aucun doute que vous avez allumé votre poste, que ce soit pour suivre le Tour de France et les JO si c’est votre dada, ou bien pour vous détendre devant l’un des programmes cultes que la télé nous offre chaque saison.

Elles ont 15 ou 20 ans et sont nées pendant l’été

Alors que l’on a désormais le droit à deux saisons de Koh-Lanta chaque année, vous souvenez-vous de la toute première édition, présentée par Hubert Auriol ? Lors de son arrivée à l’antenne en 2001, le programme de survie n’était pas l’un des temps forts de la rentrée… mais de l’été !

Comme Koh-Lanta, d’autres émissions ont également été proposées pendant les grandes vacances avant de réapparaître plus tard. C’est le cas de Qui veut gagner des millions ?dont la première a été diffusée le 3 juillet 2000 ou encore de L’amour est dans le pré, débarquant sur le petit écran six ans plus tard. Retour sur ce phénomène télévisuel en vidéo dans le sixième numéro d’Un été devant la télé.