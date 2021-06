Maxine, gagnante de « Koh-Lanta : les armes secrètes » et Denis Brogniart — Twitter/@TF1Pro

La saison des Armes secrètes de Koh-Lanta s’est achevée ce vendredi avec la victoire de Maxine.

Du côté des audiences, le jeu de TF1 enregistre toujours d’excellents scores.

Mais sur les réseaux sociaux, le public déplore le niveau inégal de cette édition.

La finale de Koh-Lanta était à l’image de cette saison. Au début, tout est encore possible. On retient parfois son souffle, on tremble, on se demande ce qui va se passer. Puis, au fil du temps, on se dit que ça commence quand même à traîner en longueur. Ce vendredi, il s’est écoulé 50 minutes entre le début du (faux) direct et l’annonce de la gagnante de cette édition. Pendant ce laps de temps, Denis Brogniart a ouvert l’album souvenir des Armes secrètes, l’occasion parfaite pour nous d’en faire le bilan.

Des audiences similaires aux 4 Terres

Tout d’abord, parlons peu, parlons chiffres. Cette 22e saison classique du jeu de TF1 a attiré en moyenne 5,51 millions de téléspectateurs et téléspectatrices soit 25,6 % de part d’audience. Un score stable puisque la précédente édition, baptisée Les 4 Terres, avait séduit 5,52 millions de personnes.

À noter que ces scores ne comprennent pas les visionnages en replay. Le premier épisode des Armes Secrètes, à titre d’exemple, a pu compter sur 933.000 fans supplémentaires en comptabilisant les données de MYTF1, portant son audience totale à 6,7 millions de curieux. Pour connaître les chiffres définitifs de cette saison, il faudra encore attendre une semaine.

Maxine, nouvelle membre du club

Au terme d’un long suspens, Maxine a donc rejoint le club des gagnants et gagnantes de Koh-Lanta. Face à sa concurrente (et néanmoins amie) Lucie, l’ex-championne de gymnastique l’a emporté avec neuf voix contre quatre. « C’est ma médaille d’or olympique. Je n’ai pas seulement gagné Koh-Lanta, j’ai gagné tellement de choses dans cette aventure », a-t-elle réagi auprès de Denis Brogniart.

Lors de nos pronostics, nous demandions à nos lecteurs et lectrices qui remporterait cette édition. Vraisemblablement, l’annonce de la victoire de Maxine a fait quelques heureux et quelques heureuses puisque vous étiez une majorité, 46 % exactement, à souhaiter la consécration de Maxine face à Jonathan (41 %) et Lucie (13 %).

Pour une partie des fidèles de Koh-Lanta, la gagnante était « la plus méritante » parce qu’elle a su allier ses capacités physiques et le côté stratégique, primordial dans l’aventure. Pour d’autres, il était impossible que la Parisienne remporte l’adhésion d’un plus grand nombre de candidats et candidates à cause de ses coups bas.

Jugée trop malhonnête par certains téléspectateurs et téléspectatrices, l’image de la candidate s’est toutefois adoucie lors de la finale, notamment grâce au lien fusionnel qui l’unit désormais à Laure. « Après l’émission de ce soir, je dois dire que j’aime le duo Maxine/Laure, elles sont trop mignonnes », a posté un internaute sur Twitter. « Même si je ne les aime pas trop, l’amitié Laure-Maxine est belle je trouve », a commenté une autre.

Adieu les armes secrètes ?

« Franchement, les armes secrètes, elles étaient vraiment cool », a osé dire Lucie au moment de faire le bilan de son aventure. On veut bien la croire. La candidate n’aurait pas pu aller aussi loin si elle n’avait pas bénéficié de son détournement de vote, utilisé face à Magali lors de l’antépénultième épisode.

La championne de MMA a cristallisé les tensions grâce aux avantages qu’elle a obtenus au fil des jours. Le point d’orgue a été l’utilisation de son bracelet noir, privant Vincent et Laëtitia de leur collier d’immunité. A ce moment de la compétition, nous nous demandions alors si Koh-Lanta n’avait pas été trop loin avec les armes secrètes. C’était sans savoir que toutes les fortes têtes auraient disparu la semaine suivante avec l’élimination de Thomas.

Candice, Aurélien, Mathieu, Shanice, Vincent et Thomas faisaient partie de ces candidats et candidates que l’on adorait ou que l’on détestait. Grâce à ces personnalités, les retournements de situation ont été légion lors des premières semaines de cette aventure qui, en raison des profils éliminés, a fini par se lisser au fil du temps.

Au vu des réactions globalement négatives autour des armes secrètes (et surtout du bracelet noir de Lucie), la production va désormais devoir faire le bilan et se poser la question du retour de certaines d’entre elles dans une prochaine édition. En attendant, il est déjà l’heure de monter les épisodes de la nouvelle saison, composée d’anciens aventuriers et aventurières​, dont la diffusion est prévue pour la rentrée.