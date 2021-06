Maxine, Lucie et Jonathan, les trois finalistes de « Koh-Lanta : Les armes secrètes » — © A.ISSOCK/ALP/TF1

TF1 diffusera la finale de Koh-Lanta : Les armes secrètes ce vendredi soir au terme de treize semaines de compétition.

Après avoir tenu pendant des heures, le gagnant ou la gagnante des poteaux prendra la plus importante des décisions de son aventure : choisir son adversaire.

20 Minutes dresse le bilan des forces et des faiblesses de Maxine, Lucie et Jonathan et se risque au jeu des pronostics.

Dormir sous la pluie ? Facile. Se nourrir de poisson, de noix de coco et de riz pendant un mois ? Aucun souci. Faire les bons choix pour remporter Koh-Lanta ? Pas si simple. Ce vendredi soir, les trois derniers aventuriers et aventurières des Armes Secrètes se disputeront la terrible épreuve des poteaux.

Pendant que Maxine, Lucie et Jonathan tenteront de rester immobiles le plus longtemps possible, les choses devraient se bousculer dans leur tête. « Et si je remportais cette ultime étape, qui choisir pour toucher les 100.000 euros du doigt ? » 20 Minutes a planché sur la question et examiné les chances de chacun et chacune.

Celui qui fait l’unanimité : Jonathan

Le pro de l’escalade a démontré lors de l’aventure que l’équilibre et l’endurance étaient son fort. Lors de l’épisode 7, notamment, il a remporté la décisive immunité lors de l’épreuve des trapèzes qui s’est achevée par l’élimination de Mathieu et a complètement redistribué les cartes. S’il remporte les poteaux, peu importe qu’il choisisse Maxine ou Lucie, il semble disposer d’un capital sympathie supérieur à ces deux femmes : en se tenant relativement à distance des stratégies et en cultivant son image de bon camarade sur le camp, il ne s’est pas mis grand monde à dos.

Celle pour qui ce sera difficile : Maxine

L’ex-championne de gymnastique est une redoutable prétendante à la victoire sur les poteaux. Pour la victoire tout court, les choses semblent plus compliquées. Seule quasi-certitude : elle pourra compter sur le vote de Laure en sa faveur. Les stratégies déployées les semaines précédentes pourraient se retourner contre elle : on conçoit difficilement que les ex-rouges Hervé, Frédéric et Magali, dont elle a fortement contribué à l’élimination, se prononcent en sa faveur. Sa meilleure chance, pour espérer remporter cette édition, serait de choisir de faire face à Lucie lors du conseil final.

Celle qui pourrait y arriver sur un coup de chance : Lucie

Comme sur les rings de MMA, la jeune femme a pris des coups lors de l’aventure, mais des coups à l’âme. Lucie a souffert de n’être jamais complètement intégrée dans l’équipe des jaunes et a donc décidé de se la jouer solo. Elle a poursuivi son chemin jusqu’au trio final, bien aidée par sa bonne étoile (et surtout les « armes secrètes » dont elle disposait d’une belle collection). Si sa ténacité est son point fort, elle semble physiquement un cran en dessous pour s’imposer aux poteaux. Et si elle y parvient, elle ferait mieux de décider d’affronter Maxine. Cette dernière pourrait cristalliser contre elle la majorité des rancœurs des précédents éliminés et faire passer Lucie pour une oie blanche en comparaison.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Qui va rester le plus longtemps sur les mythiques poteaux de Koh-Lanta ? Cette personne saura-t-elle faire les bons choix pour recueillir un maximum de votes de la part des membres du jury final ? À la fin de la soirée, est-ce que l’on verra Maxine, Lucie ou Jonathan remporter les 100.000 euros ? Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Merci d’avance.