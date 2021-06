LE BRIEF TELE Cette saison de « Koh-Lanta » a été rythmée par quelques bonnes stratégies, des armes secrètes, mais surtout par la personnalité des candidats et candidates

Jamais la trahison n’a été aussi belle que cette année dans Koh-Lanta. Grâce aux armes secrètes, la vingtième saison classique du jeu de TF1 est entrée dans une nouvelle dimension, axée davantage sur la stratégie, tout en faisant la part belle aux épreuves dont l’issue a souvent été incertaine. Plus que jamais, Denis Brogniart et sa nouvelle phrase prononcée lors des conseils, « est-ce que quelqu’un, ce soir, souhaite utiliser une arme secrète ? », ont fait vaciller les candidats et candidates.

Même si le niveau de cette saison n’a pas toujours été constant, avec des premières semaines réjouissantes et une deuxième partie plus mollassonne, Koh-Lanta nous a quand même offert de beaux moments de télé. D’une part, il y a eu des stratégies, dont celles menées par le duo infernal formé par Laure et Maxine, qui a notamment œuvré à l’élimination de Candice.

De l’autre, les personnalités d’une poignée d’aventuriers et aventurières ont su pimenter le jeu. Parmi les fortes têtes repérées dès les premiers jours, on pense évidemment à Aurélien et Mathieu. Mais il ne faut pas oublier Vincent et ses nombreuses phrases devenues mythiques. On parle de tout ça en vidéo dans le brief du dernier épisode des Armes Secrètes.