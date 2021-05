LE BRIEF TELE Avant d’accéder aux poteaux, les candidats et candidates de « Koh-Lanta » affronteront l’épreuve de l’orientation et ses dangereux poignards

Jamais la trahison ne sera aussi belle que cette année dans Koh-Lanta. Grâce aux armes secrètes, la vingtième saison classique du jeu de TF1 rentre encore dans une nouvelle dimension, axée davantage sur la stratégie, tout en faisant la part belle aux épreuves dont l’issue sera presque toujours incertaine. Sans aucun doute, la nouvelle phrase prononcée par Denis Brogniart lors des conseils, « est-ce que quelqu’un, ce soir, souhaite utiliser une arme secrète ? », pourra tout bouleverser.

Alors qu’il est bientôt l’heure de dire adieu à cette édition, les cinq candidats et candidates ont lice vont se disputer la terrible épreuve de l’orientation. Afin de s’assurer une place sur les poteaux, ils et elles devront trouver leur repère, leur balise et leur poignard. Et si jamais tout ne se passe pas comme prévu, il leur restera une dernière arme secrète que tout le monde possède : la trahison. On en parle en vidéo dans le brief du douzième épisode des Armes Secrètes.