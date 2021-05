LE BRIEF TELE La finale de « Koh-Lanta » approche et la production fait donc un prix de gros sur les éliminations des candidats

Jamais la trahison ne sera aussi belle que cette année dans Koh-Lanta. Grâce aux armes secrètes, la vingtième saison classique du jeu de TF1 rentre encore dans une nouvelle dimension, axée davantage sur la stratégie, tout en faisant la part belle aux épreuves dont l’issue sera presque toujours incertaine. Sans aucun doute, la nouvelle phrase prononcée par Denis Brogniart lors des conseils, « est-ce que quelqu’un, ce soir, souhaite utiliser une arme secrète ? », pourra tout bouleverser.

Cela fait plus de trente jours que les candidats et candidates tentent de survivre en mangeant quotidiennement quinze grammes de riz accompagnés de leurs incontournables frites de noix de coco. Il va donc falloir qu’ils puisent dans leurs dernières ressources pour affronter les ultimes épreuves de confort et d’immunité de la saison. Difficulté supplémentaire cette semaine : l’un des jeux sera éliminatoire. Qui va voir son rêve s’écrouler aux portes de la finale ? Les armes secrètes peuvent-elles encore tout changer ? On en parle en vidéo dans le brief du onzième épisode des Armes Secrètes.