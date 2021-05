LE BRIEF TELE La semaine dernière, les destins liés de « Koh-Lanta » ont fait deux éliminés dont le chouchou du public. Et maintenant, que se passe-t-il ?

Jamais la trahison ne sera aussi belle que cette année dans Koh-Lanta. Grâce aux armes secrètes, la vingtième saison classique du jeu de TF1 rentre encore dans une nouvelle dimension, axée davantage sur la stratégie, tout en faisant la part belle aux épreuves dont l’issue sera presque toujours incertaine. Sans aucun doute, la nouvelle phrase prononcée par Denis Brogniart lors des conseils, « est-ce que quelqu’un, ce soir, souhaite utiliser une arme secrète ? », pourra tout bouleverser.

Le grand chambardement a eu lieu la semaine dernière avec la découverte du bracelet noir par Lucie, qui a décidé de le confier à son amie Maxine. Résultat : Vincent et Laëtitia, que l’on croyait protégés grâce à leur collier d’immunité, ont été dépouillés. De son côté, Thomas n’a pas caché sa jubilation, lui qui était prêt à tout pour venger ses ex-camarades jaunes. Mais comment la suite de l’aventure va-t-elle se présenter pour lui ? Les destins liés ont-ils rebattu toutes les cartes ? On en parle dans le brief du dixième épisode des « armes secrètes ».