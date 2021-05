LE BRIEF TELE Les candidats et candidates de « Koh-Lanta » vont sceller leur destin avec l’un ou l’une de leurs camarades, et ça risque de faire mal

Le Brief Télé: À quoi s'attendre pour l'épisode 9 de «Koh-Lanta: Les Armes Secrètes» ? — 20 Minutes

Jamais la trahison ne sera aussi belle que cette année dans Koh-Lanta. Grâce aux armes secrètes, la vingtième saison classique du jeu de TF1 rentre encore dans une nouvelle dimension, axée davantage sur la stratégie, tout en faisant la part belle aux épreuves dont l’issue sera presque toujours incertaine. Sans aucun doute, la nouvelle phrase prononcée par Denis Brogniart lors des conseils, « est-ce que quelqu’un, ce soir, souhaite utiliser une arme secrète ? », pourra tout bouleverser.

Déjà que Thomas l’avait mauvaise après l’élimination surprise de Shanice, le départ de Myriam la semaine dernière ne va pas apaiser les tensions. Le candidat de l’ancienne tribu jaune est plus remonté que jamais face aux stratégies de Vincent, son ex-coéquipier devenu maître du jeu. Mais cela jusqu’à quand ? Dans l’épisode à venir, les candidats et candidates n’auront plus entièrement leur avenir entre leurs mains à cause des destins liés. Quels seront les binômes ? Quelle attitude Thomas, au pied du mur, va-t-il adopter ? On en parle dans le brief du neuvième épisode des « Armes secrètes ».