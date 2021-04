LE BRIEF TELE Après le coup stratégique de Laure et Maxine la semaine dernière, les Rouges vont-ils être réduits comme une peau de chagrin ?

Jamais la trahison ne sera aussi belle que cette année dans Koh-Lanta. Grâce aux armes secrètes, la vingtième saison classique du jeu de TF1 rentre encore dans une nouvelle dimension, axée davantage sur la stratégie, tout en faisant la part belle aux épreuves dont l’issue sera presque toujours incertaine. Sans aucun doute, la nouvelle phrase prononcée par Denis Brogniart lors des conseils, « est-ce que quelqu’un, ce soir, souhaite utiliser une arme secrète ? », pourra tout bouleverser.

La semaine dernière, Laure et Maxine ont reçu un petit coup de pouce du destin en décrochant une arme, celle de l’ambassadrice secrète, et ont pu se rendre au conseil des ambassadeurs face à Vincent. Tous les trois ont fini par se mettre d’accord sur un nom à éliminer : Frédéric. Le lendemain, rebelote avec le départ d’Hervé, signant la fin du règne Rouge. Arnaud et Jonathan devraient-ils avoir peur pour leur vie ? Comment la cohabitation de la tribu réunifiée va-t-elle se dérouler ? On en parle dans le brief du septième épisode des « Armes secrètes ».