Le Brief Télé : À quoi s'attendre pour l'épisode 6 des « Armes secrètes » ?

Jamais la trahison ne sera aussi belle que cette année dans Koh-Lanta. Grâce aux armes secrètes, la vingtième saison classique du jeu de TF1 rentre encore dans une nouvelle dimension, axée davantage sur la stratégie, tout en faisant la part belle aux épreuves dont l’issue sera presque toujours incertaine. Sans aucun doute, la nouvelle phrase prononcée par Denis Brogniart lors des conseils, « est-ce que quelqu’un, ce soir, souhaite utiliser une arme secrète ? », pourra tout bouleverser.

Ce qui pourrait tout chambouler, c’est surtout la réunification annoncée dans l’épisode de ce vendredi. Après la tonitruante élimination d’Aurélien, les Rouges et les Jaunes ne vont faire plus qu’un. Enfin ça, c’est qui est censé se passer sur le papier. Dans la réalité, les rancœurs du passé pourraient bien avoir de lourdes conséquences sur le jeu. Qui seront les ambassadeurs de cette réunification ? Qui va devoir faire son sac sans même pouvoir plaider sa cause ? Combien de grammes de riz reste-t-il aux tribus après quinze jours d’aventure ? On en parle dans le brief du sixième épisode des « Armes secrètes ».