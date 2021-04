Denis Brogniart, maître de « Koh-Lanta » depuis près de 20 ans — © Laurent Vu/ALP/TF1

Les 20 candidats et les quatre réservistes de Koh Lanta All Star se sont envolés jeudi dernier pour la Polynésie française pour le tournage de la saison anniversaire du jeu d’aventures de TF1. « Pour fêter les 20 ans, nous allons mettre les petits plats dans les grands et il va y avoir la crème de la crème », a promis Denis Brogniart au micro d’Europe 1. Parmi les 370 candidats qui ont pris part au jeu pendant vingt ans, la société de production du jeu d’aventures, ALP, n’aurait contacté qu’une quarantaine de candidats pour participer à cette édition spéciale. Voici le casting dévoilé par nos confrères du Figaro.

Les 10 candidates féminines

Les 10 candidates féminines sont : Clémence Castel (36 ans, 3 participations, dont deux victoires en saison 5 en 2005 et lors du Combat des héros en 2018, membre du jury final du Retour des héros en 2009), Coumba Baradji (38 ans, 3 participations dont membre du jury final de la saison 5 en 2005, éliminée à l’orientation du Choc des héros en 2010 et de La revanche des héros en 2012), Jade Handi (39 ans, 2 participations dont une victoire en saison 7 en 2007 et finaliste du Retour des héros en 2009), Christelle Gauzet (41 ans, 2 participations, dont une victoire en saison 8 en 2008 et quatrième éliminée du Retour des héros en 2009), Karima Najjarine (32 ans, 1 participation et membre du jury final de la saison 15 en 2016), Candice Boisson (24 ans, 2 participations et membre du jury final de la saison 16 en 2016 et du Combat des héros en 2018), Clémentine Jullien (29 ans, 2 participations dont finaliste de la saison 17 en 2017, éliminée du Combat des héros en 2018), Cindy Poumeyrol (33 ans, 1 participation dont finaliste de la saison 20 en 2019), Alexandra Pornet (33 ans, 1 participation, dont une victoire lors de la saison 21 en 2020), et Alix Noblat (30 ans, 1 participation, dont membre du jury final de la saison 21 en 2020).

Les 10 candidats masculins

Les 10 candidats masculins sont : Patrick Merle (50 ans, 2 participations dont finaliste de la saison 9 en 2009 et membre du jury final de La Revanche des héros en 2012), Freddy Boucher (36 ans, 4 participations, éliminé de la saison 9 en 2009, finaliste du Choc des héros en 2010, membre du jury final de La Revanche des héros en 2012 et de La Nouvelle édition en 2014), Claude Dartois (41 ans, 3 participations, finaliste de la saison 10 en 2010 et de La Revanche des héros en 2012, éliminé des poteaux de L’île des héros en 2020), Laurent Maistret (38 ans, 2 participations, éliminé à l’épreuve des poteaux de la saison 11 en 2011 et vainqueur de La Nouvelle édition en 2014), Teheiura Teahui (43 ans, 4 participations, finaliste de la saison 11 en 2011, membre du jury final de La Revanche des héros en 2012, de La Nouvelle édition en 2014 et de L’île des héros en 2020), Ugo Lartiche (39 ans, 1 participation, dont une victoire lors de la saison 12 en 2012), Phil Bizet (50 ans, 2 participations, éliminé à l‘orientation de la saison 12 en 2012 et des poteaux en 2014 dans La Nouvelle édition), Namadia (37 ans, 1 participation, membre du jury final de la saison 12 en 2012), Maxime Berthon (34 ans, 1 participation, membre du jury final de la saison 20 en 2019), Sam Haliti (21 ans, 1 participation, membre du jury final de L’île des héros en 2020)

Six vainqueurs dans la sélection

Parmi les réservistes, Sandro Gonzalez Schenan (36 ans, 1 participation, membre du jury final de la saison 17 en 2017), Loïc Riowal (21 ans, 1 participation, éliminé à l‘épreuve des poteaux de la saison 21 en 2020) et Béatrice Kaboré (30 ans, 1 participation, membre du jury final de la saison 20 en 2019).

A la différence des Américains qui ont mis en compétition 20 anciens vainqueurs au sein de Survivor : Winners at War, le casting de Koh Lanta All Star ne comportera que six vainqueurs du jeu.