LE BRIEF TELE Pour la première fois de la saison, deux candidats vont faire leurs bagages (et la sentence sera toujours autant irrévocable)

Les Rouges face à Denis Brogniart dans « Koh-Lanta : Les Armes Secrètes » — Alain Issock/ALP/TF1/Starface

Jamais la trahison ne sera aussi belle que cette année dans Koh-Lanta. Grâce aux armes secrètes, la vingtième saison classique du jeu de TF1 rentre encore dans une nouvelle dimension, axée davantage sur la stratégie, tout en faisant la part belle aux épreuves dont l’issue sera presque toujours incertaine. Sans aucun doute, la nouvelle phrase prononcée par Denis Brogniart lors des conseils, « est-ce que quelqu’un, ce soir, souhaite utiliser une arme secrète ? », pourra tout bouleverser.

Ce nouvel épisode sera l’occasion de faire le point sur la situation des Rouges alors qu’ils ont osé éliminer Candice à la surprise générale. Même si elle agaçait ses camarades, il était impossible d’imaginer qu’elle partirait à cause d’un tel coup de maître de la part de Laure et Maxine. Le départ de l’instructrice de survie aura-t-il des conséquences ? Qui seront les deux éliminés de la semaine (oui, oui, les deux) ? On en parle dans le brief du cinquième épisode des « Armes secrètes ».