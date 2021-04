Le Brief Télé : À quoi s'attendre pour l'épisode 4 de « Koh-Lanta : Les armes secrètes » ? — 20 Minutes

Jamais la trahison ne sera aussi belle que cette année dans Koh-Lanta. Grâce aux armes secrètes, la vingtième saison classique du jeu de TF1 rentre encore dans une nouvelle dimension, axée davantage sur la stratégie, tout en faisant la part belle aux épreuves dont l’issue sera presque toujours incertaine. Sans aucun doute, la nouvelle phrase prononcée par Denis Brogniart lors des conseils, « est-ce que quelqu’un, ce soir, souhaite utiliser une arme secrète ? », pourra tout bouleverser.

La semaine dernière, Elodie a pris son sac et a récupéré son flambeau après avoir été jugée, par les membres de sa tribu, comme le maillon fort de l’équipe sur les épreuves. Une justification plus ou moins valable lorsque l’on rappelle qu’elle n’a pas participé au jeu d’immunité après un tirage au sort. Après son départ, les Jaunes vont-ils reprendre du poil de la bête ? Aurélien va-t-il sauver à lui tout seul ses camarades ? Les aventurières et aventuriers mangeront-ils autre chose que du crabe et de la noix de coco ? On en parle dans le brief du quatrième épisode des « Armes secrètes ».