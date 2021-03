Le brief télé : Que regarder du 8 au 14 mars ? — 20 Minutes

Quelque chose nous dit que vous allez avoir une semaine chargée. Affalé sur le canapé, la zappette à la main, vous ne saurez plus où donner de la tête face à l’avalanche de programmes qui défileront sur votre poste de télévision. Pour vous aider à faire un choix, comme chaque semaine, 20 Minutes vous propose de passer en revue les trois émissions à ne pas louper, à commencer par le retour de Mariés au premier regard, lundi sur M6. Cette année, sept couples se diront « oui » (ou pas) devant le maire.

On vous parlera ensuite de la soirée chargée de vendredi. Sur TF1, ce sera déjà le retour de Koh-Lanta avec la nouvelle édition intitulée Les Armes Secrètes. Les vingt candidats, âgés de 25 à 48 ans, s’affronteront en Polynésie française. En plus de leurs muscles, ils pourront compter sur des amulettes cachées pour avancer le plus loin possible dans le jeu.

Le même soir, sur Canal+, ce sera une tout autre ambiance. Oubliez les plages de sable fin et les cocotiers, la chaîne retransmettra en direct de l’Olympia la 46e cérémonie des César. Cette année, Marina Foïs aura la lourde tâche d’animer la soirée tandis que l’acteur Roschdy Zem la présidera. On vous en parle en vidéo dans le « Brief Télé ».