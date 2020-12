Alexandra, Denis Brogniart et Brice lors de la finale de « Koh-Lanta » — TF1

Il y avait du monde devant le petit écran hier soir. Ceux qui remportent la médaille d’or des audiences, ce sont les aventuriers de Koh-Lanta. Après une finale opposant Alexandra, Brice et Loïc, la Superwoman de la saison a remporté la victoire et les 100.000 euros qui vont avec. Au total, 6.319.000 téléspectateurs se sont branchés sur TF1, soit 28,5 % du public, pour suivre l’épreuve des poteaux et l’ultime conseil, selon des chiffres cités par Puremédias.

En moyenne, les quinze épisodes des « 4 Terres » ont été suivis par 5,5 millions de fidèles. Ce score ne comprend pas les chiffres du replay, que l’on ne connaîtra que dans quelques jours. À titre d’exemple, un million de personnes avaient rattrapé le premier épisode après sa diffusion le 28 août dernier.

France 2 en très grande forme

Face au rouleau compresseur des audiences du vendredi soir, les autres chaînes ne sont pas en reste. France 2 cartonne elle aussi avec le deuxième épisode de la saison 1 de César Wagner. La série portée par Gil Alma a conquis 4,9 millions de téléspectateurs, soit 19,4 % du public. Un nombre en hausse de plus de 600.000 curieux par rapport à l'épisode de la semaine dernière qui était une rediffusion.

Comme à son habitude, M6 est troisième des audiences hier soir avec deux épisodes de NCIS​, dont un inédit. 2,79 millions de fidèles ont passé leur soirée en compagnie de Gibbs, soit 11,0 % du public.