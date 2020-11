LE BRIEF TELE On ne se rend pas compte, nous… 39 jours sur une île déserte, c’est vraiment long ?

Le Brief Télé : À quoi s'attendre pour l'épisode 14 de « Koh-Lanta : Les 4 Terres » ? — 20 Minutes

Ils sont au bout du rouleau, ne mangent que de la noix de coco et du manioc depuis 39 jours, mais les candidats de Koh-Lanta vont quand même faire face à la plus impitoyable des épreuves de la saison : l’orientation. Pendant une, deux, trois voire quatre ou cinq heures, les aventuriers vont tenter de dégainer l’un des trois poignards cachés au fin fond de la forêt fidjienne. Pour cela, il faudra plus que jamais faire preuve de patience et de persévérance.

Qui d’Alexandra, Brice, Dorian, Loïc ou Lola montera sur les poteaux ? Chez 20 Minutes, on a pris le risque de se prêter au jeu des pronostics ( même si on s’est déjà bien gourés par le passé). Qui remportera ce jeu mythique ? Le record de durée de l’épreuve sera-t-il battu ? Évitera-t-on un nouveau gros plan sur les orteils d’Alexandra ? On en parle dans le brief du quatorzième épisode des « 4 Terres ».