Les cinq finalistes de « Koh-Lanta : Les 4 Terres » — © Laurent Vu/ALP/TF1

Et voilà, c’est déjà (bientôt) fini. Koh-Lanta touche à sa fin ce vendredi soir avec la diffusion de la première partie de la finale. Alexandra, Lola, Loïc, Dorian et Brice s’affrontent dans la cultissime épreuve d’orientation. Seuls trois d’entre eux auront le droit, lors de la prochaine émission, de monter sur les mythiques poteaux.

Après une saison riche en rebondissements ( marquée notamment par l’omniprésence de Ava), ces cinq candidats, plutôt jeunes, ont toutes et tous leurs atouts et leurs faiblesses. Se fiant sur leur fine observation des péripéties de cette saison, mais aussi sur leur connaissance approfondie de tréfonds de l’âme humaine, trois de nos journalistes se sont prêtés à l’exercice délicat, et ô combien risqué, de la prédiction. Avant (bien sûr) de pouvoir regarder l’épisode de vendredi soir, ils ont écrit un texte. Voici ce qu’ils ont observé dans leurs boules de cristal.

Fabien, de la tribu des Puys

Alexandra a un boulevard devant elle. Ses adversaires ne veulent pas se frotter aux qualités d’organisation et de réflexion de la trentenaire, alors ils se gardent bien de marcher sur ses plates-bandes. A raison : méthodique, la jeune femme ne perd pas de temps à mettre la main sur le premier poignard. La Wonder Woman de Koh-Lanta est la première qualifiée pour la finale. Le karma existe et c’est une bonne nouvelle pour Loïc. Le monsieur fair-play de cette édition garde la tête froide et parvient à se repérer aussi bien que lorsqu’il part en randonnée/raclette en montagne. « Ce n’est vraiment pas facile, l’orientation, mais qu’est-ce qui est facile dans la vie ? Quoi qu’il arrive, je suis content d’être arrivé jusque-là », relativise-t-il face caméra, générant une vague d’éloges du public sur les réseaux sociaux. Une philosophie qui provoque sa chance puisque, deux minutes plus tard, il trouve enfin la lame tant convoitée. Il ne reste plus qu’un troisième poignard que se disputent Dorian, Lola et Brice. Le destin tourne en faveur de la nordiste qui ajoute un nouveau fait de gloire à son palmarès des « 4 Terres » depuis la réunification : un totem d’immunité en individuel, un grand chelem quand il s’agit de profiter d’un confort, deux colliers d’immunité trouvés et donc, un poignard, synonyme de ticket pour les poteaux. Son grand sourire contraste avec les mines une nouvelle fois dépitées de Dorian et Brice.

Clément, de la tribu du Roannais

Vainqueur de la précédente épreuve d’immunité, Loïc est sur sa lancée jusqu’à la victoire. Le plus jeune candidat de la saison met toutes ses qualités à profit pour brandir son poignard en premier : la patience, le calme et la sérénité. Autant de forces qui permettent au Savoyard de largement faire la différence vis-à-vis de ses concurrents. Derrière lui, on retrouve Dorian à la deuxième place, lui qui fondait en larmes la veille de l’orientation, dépité de ne jamais avoir remporté quoi que ce soit depuis la réunification. Pas de problème d’aiguillage avec la boussole pour le contrôleur SNCF qui se laisse quand même emporter par le stress et perd ses nerfs à plusieurs reprises. Lorsque le son de la corne de brume se fait entendre pour la deuxième fois, la course s’intensifie entre les aventuriers. Lola, qui a rapidement trouvé son point de repère, perd du temps avec la boussole et le nombre de pas qu’elle doit effectuer. Brice, lui, panique et s’embrouille. Ne reste plus qu’Alexandra, vive d’esprit mais qui s’est laissée abattre par la chaleur étouffante de la forêt. Elle puise dans ses dernières forces et parvient à trouver son poignard après de longues heures de recherches.

Benjamin, de la tribu de Saintonge

Lola arrive très sûre d’elle sur cette épreuve d’immunité et ça agace beaucoup les garçons. Dès le début de l’épreuve, la jeune femme trouve son point de repère sans grande difficulté alors que les autres candidats galèrent sous la chaleur. Alexandra est partie bille en tête elle aussi et trouve assez vite ses marques. En un temps record, Lola trouve son poignard. Brice est déjà à bout de nerfs, et de force… Dorian, qui s’est encore mis une pression énorme, n’arrive à rien et s’agace. Complètement perdu et affolé, Loïc reste planté dans une clairière, incapable de prendre la moindre décision. Le salut vient d’Alexandra. La jeune femme a trouvé son poignard elle aussi et vient donner des conseils de sagesse au plus jeune aventurier. Loïc se reprend et, alors que les deux autres garçons sont désormais complètement perdus, trouve enfin son poignard.

Si l’on se fie à ces analyses prédictives non concordantes, les jeux sont donc très ouverts et bien malin qui peut deviner quel trio sortira vainqueur de cette épreuve très ouverte. Verdict ce vendredi soir.