Ava de « Koh-Lanta » a conquis le public avec son autodérision — © Laurent Vu/ALP/TF1

Le mystère Ava s’épaissit de semaine en semaine. La question qu’une grande partie du public de Koh-Lanta se pose cette année est simple : pourquoi la candidate corse a-t-elle été autant malmenée par le montage cette année ? Celle qui faisait partie de la tribu du Sud est peu apparue à l’écran, à tel point que certains téléspectateurs ne connaissaient toujours pas son nom au bout d’un mois d’aventure.

Malheureusement, la malédiction du montage s’est à nouveau abattue sur ses épaules dans le treizième épisode diffusé ce vendredi sur TF1. Après avoir été éliminée la semaine dernière, Ava a rejoint la résidence du jury final, où tous les anciens naufragés se retrouvent en attendant la fin du jeu. Il est de coutume de montrer à l’écran l’arrivée des candidats sortants, mais la jeune femme n’a pas eu le droit à cet honneur.

La villa des cœurs brisés

« Pour ceux que ça intéresse, mon arrivée à la villa des dégoûtés s’est très bien passée », a réagi la candidate sur Twitter. « Est-ce qu’un de mes exs sort avec la chef monteuse ? », s’est-elle même demandé avec beaucoup d’autodérision.

Dans son interview à 20 Minutes, Ava s’était déjà exprimée sur son absence du montage de l’émission. « Je n’ai pas de regrets mais le montage, je ne le contrôle pas et j’aurais aimé plus me voir comme j’aurais aimé que mes proches me voient plus aussi. J’aurais aimé que ma personnalité soit plus reflétée à l’écran », avait-elle affirmé.