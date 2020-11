Le Brief Télé : À quoi s'attendre pour l'épisode 13 de « Koh-Lanta : Les 4 Terres » ? — 20 Minutes

Les portes de la finale de Koh-Lanta sont prêtes à s’ouvrir. Lola, qui a un collier d’immunité en sa possession, est quasiment assurée de participer à l’épreuve d’orientation, mais rien n’est moins sûr pour ses cinq autres camarades. Surtout pour Brice, ultime survivant de la tribu rouge, qui fait face à une alliance solide. Les seuls moyens pour lui de s’en sortir seraient de remporter l’épreuve d’immunité ou de renverser les stratégies établies depuis plusieurs jours. Pas facile…

Ce vendredi soir, on assistera aux deux derniers jeux de confort et d’immunité de la saison. Est-ce à nouveau une femme qui les remportera, comme ce fut le cas la plupart du temps depuis la réunification ? Brice arrivera-t-il à tirer son épingle du jeu ? Les membres du jury final jouent-ils au Monopoly ou au Cluedo dans leur résidence ? On en parle dans le brief du treizième épisode des « 4 Terres ».