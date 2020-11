LE BRIEF TELE Ils sont dix, mais à la fin de l’épisode, ils ne seront plus que huit… C’est le retour des destins liés

Il y a comme une odeur de finale dans l’air. Pourtant, on n’y est pas encore, les aventuriers de Koh-Lanta devant encore survivre une dizaine de jours sur leur île avant d’espérer grimper sur les poteaux. Malgré ces longues journées qui les séparent de la fin du jeu, les tensions entre les candidats s’intensifient. Au fil des étapes, chacun veut croire en ses chances, et pour cela, mieux vaut bien choisir ses alliés.

Ce vendredi soir, une étape décisive pourrait bien bousculer le cours de la compétition : le retour des destins liés. Deux par deux, les aventuriers se disputeront le jeu de confort, l’épreuve d’immunité, et c’est en binôme qu’ils devront prendre leur sac, récupérer leur flambeau et rejoindre Denis Brogniart pour signer la fin de leur aventure. Quels seront les cinq duos de candidats ? Ceux qui remporteront l’épreuve de confort vont-ils encore se plaindre auprès de leurs camarades d’avoir trop mangé en rentrant sur le camp ? On en parle dans le brief du onzième épisode des « 4 Terres ».