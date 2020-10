LE BRIEF TELE Cette semaine, la production a décidé de condenser toutes les épreuves stratégiques dans un seul épisode

L’épisode de Koh-Lanta diffusé vendredi dernier a marqué les esprits. L’émotion déjà grande aux Fidji au moment du tournage semblait décuplée pour les téléspectateurs après le départ soudain de Bertrand-Kamal. Mais quelques minutes après la séquence de ses adieux, le jeu a repris de plus belle en raison du conseil imminent. Et dans le dixième épisode proposé par TF1 ce vendredi 30 octobre, le soufflé n’est pas retombé et la tension est toujours aussi palpable.

Ce vendredi soir, Koh-Lanta nous réserve un beau programme avec des épreuves mythiques mais aussi une accélération des stratégies sur le camp réunifié. La forêt sera le théâtre des messes basses des aventuriers cachés derrière les arbres. Qui va tirer les ficelles ? Y aura-t-il des surprises parmi les vainqueurs des épreuves de confort et d’immunité ? On en parle dans le brief du dixième épisode des 4 Terres.