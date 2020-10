Les aventuriers de « Koh-Lanta : Les 4 Terres » — Laurent Vu/ALP/TF1

Qui de Koh-Lanta, Ford Boyard ou Top Chef a la faveur du public ? A l’occasion de ses 30 ans, Télécâble Sat Hebdo a publié une étude, réalisée par l'institut Ipsos, sur les émissions préférées des Français ces trente dernières années. L’émission d’aventures Koh-Lanta a été plébiscitée. A la seconde place, on trouve l’émission lancée en 1990 par Alain Chabat et ses complices, Les Nuls, l’émission. L’émission musicale de Nagui Taratata arrive à la troisième place.

L'étude distingue les programmes lancés dans les années 1990, 2000 et 2010. Sur le podium des émissions préférées des Français des années 1990, Qui veut gagner des millions ? est suivi par Fort Boyard et Les Nuls, l’émission. Pour les années 2000, Koh-Lanta devance L’amour est dans le pré et Pekin Express. Pour les années 2010, Recherche appartement ou maison est vainqueur, devant The Voice et Les 12 coups de midi.

Ce sondage a été réalisé sur un échantillon de 1.081 personnes, représentatif de la population française âgée de 16 ans et plus, du 11 au 14 septembre 2020 et est basé sur la méthode des quotas. Par ailleurs, l'étude distingue les programmes lancés dans les années 90, 2000 et 2010.