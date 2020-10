Bertrand-Kamal au moment de son départ de « Koh-Lanta » — Capture d'écran/TF1

C’était peut-être l’épisode que les aventuriers des « 4 Terres » redoutaient le plus. Ce vendredi, 5,4 millions de téléspectateurs ont assisté au départ de Bertrand-Kamal à la suite d’une épreuve éliminatoire. Parmi eux, les candidats de Koh-Lanta qui ont vécu à nouveau cette séquence tournée aux îles Fidji l’an dernier. Depuis, la mort de Béka en septembre dernier a donné une autre perspective à ce moment déjà très intense de la saison.

À la fin du jeu des grappins, il ne restait plus que Bertrand-Kamal et Dorian, peut-être les deux candidats les plus forts de cette saison. « Ce p****n de duel que je voulais et que je pensais avoir beaucoup plus tard dans l’aventure avec toi, a commenté Dorian sur Twitter. C’était très dur là-bas, ça l’est encore plus aujourd’hui. »

Forte émotion chez les anciens Verts

Le début de cette compétition a été marqué par la formation de quatre clans selon les affinités régionales. En tant que Dijonnais, Bertrand-Kamal faisait partie de la tribu de l’Est en compagnie de cinq autres aventuriers. À l’occasion de la diffusion de cet épisode particulier pour eux, les membres de l’équipe verte n’ont pas hésité à se réunir. Joaquina, par exemple, est ainsi allée rejoindre Hadja pour la soirée. « Tu es l’aventurier que tout le monde rêve d’avoir dans son équipe et heureusement tu étais dans la mienne ! Mon plus beau plaisir était de te voir tous les vendredis et voir ton magnifique sourire. Me dire que cela est terminé me fait mal au cœur », a réagi Hadja.

De leur côté, Loïc et Laurent étaient ensemble. « Vous pouvez être tellement fiers de Béka, a lancé le jeune homme de 20 ans. Toujours penser aux autres avant lui, toujours le sourire, toujours la bonne humeur, toujours positif ! Ne l’oubliez jamais. Jamais je t’oublierais mon binôme, mon ami, mon grand frère. Je t’aime ».

« Il se battait contre un dragon »

Juste après le conseil, TF1 a diffusé un hommage à Bertrand-Kamal, dans lequel Denis Brogniart et le père du candidat, Samir, ont échangé quelques mots. « Il avait un courage depuis le début, jusqu’à la fin. Mais il m’a surpris par son courage… Il y croyait, on y croyait tous ensemble. Mais malheureusement, il se battait contre un dragon, et on a perdu une bataille ».

Face au présentateur de l’émission, Samir a affirmé que son fils désirait que l’émission continue d’être diffusée après son décès. « Je vous dis merci car grâce aux épisodes, j’ai l’impression que mon fils est encore avec moi », a même déclaré son père. Cette saison de Koh-Lanta lui est dédiée.