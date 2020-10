LE BRIEF TELE Après l’élimination de Hadja, les stratégies entre ex-Jaunes et ex-Rouges reprennent de plus belle

Le Brief Télé: À quoi s'attendre pour l'épisode 9 de « Koh-Lanta : Les 4 Terres » ? — 20 Minutes

Réunification en demi-teinte pour cette 25e saison de Koh-Lanta. Alors que le rendez-vous des ambassadeurs est généralement le théâtre des plus grandes trahisons du jeu de TF1, celui des « 4 Terres » a dérogé à la règle avec un départ sans surprise (et donc sans saveur). Hadja avait prévenu : si elle ne parvenait pas à prendre le dessus sur son adversaire, elle éliminait Marie-France.

La suite des aventures de la tribu réunifiée devrait tout de même avoir un peu plus de peps, avec des candidats tiraillés entre leur appartenance à leur tribu régionale et leur deuxième équipe, jaune ou rouge. Vont-ils faire confiance à leurs affinités locales ou les nouvelles alliances prendront-elles le pas ? Quelles surprises les épreuves de confort et d’immunité vont-elles nous réserver ? Qui seront les deux candidats éliminés (oui, oui, les deux). On en parle dans le brief du neuvième épisode des « 4 Terres ».