LE BRIEF TELE Les Jaunes, les Verts, les Bleus, les Rouges… Tout ça, c’est de l’histoire ancienne grâce à la réunification

Le Brief Télé: À quoi s'attendre pour l'épisode 8 de « Koh-Lanta : Les 4 Terres » ? — 20 Minutes

Ce vendredi, c’est jour de fête dans Koh-Lanta. Après 20 jours de survie, les candidats vont tous se réunir pour le moment tant attendu de la réunification. Mais rien n’est jamais donné dans le jeu de TF1, et comme à l’accoutumée, deux ambassadeurs vont être désignés par leurs petits camarades pour éliminer l’un d’entre eux. S’ils n’arrivent pas à se décider, ils recourent à un tirage au sort et mettent leur propre aventure en danger.

Le choix de l’ambassadeur est primordial et pourrait bien mener à une élimination surprise, voire pire, à une trahison… Les deux élus iront-ils jusqu’à la boule noire pour se sacrifier ? Qui va remporter la première épreuve d’immunité individuelle ? Combien reste-t-il de grammes de riz aux candidats ? On en parle dans le brief du huitième épisode des « 4 Terres ».