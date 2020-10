Le Brief Télé: À quoi s'attendre pour l'épisode 7 de « Koh-Lanta : Les 4 Terres » ? — 20 Minutes

Après un épisode qui ne sera pas classé parmi les plus marquants de Koh-Lanta, la faute notamment à la longue séquence consacrée aux appels à la famille, on espère un peu plus de rebondissements ce vendredi sur TF1. La faim et la fatigue devraient jouer sur les nerfs des candidats qui font tout pour aller le plus loin possible dans l’aventure. D’ailleurs, ça se voit à l’écran, le FC Bronzette tant décrié la saison dernière n’a pas fait son retour sur « les 4 Terres ».

Mais à force d’éliminer les candidats les plus stratégiques (et par conséquent, dangereux), ne manquerait-il pas un peu de sel aux épisodes de Koh-Lanta depuis deux semaines ? Les départs d’Aubin et Adrien vont-ils rendre l’émission ronronnante ? Combien de plants de manioc les aventuriers vont-ils déterrer ? On en parle dans le brief du septième épisode des « 4 Terres ».